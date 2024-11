Terzotemponapoli.com - Amarcord Napoli, nati oggi

Se ne andò il 9 maggio 1975, due giorni prima dell’ultimo gol con la maglia deldi Sergio Clerici. Era la bellissima squadra di Vinicio, basata sul gioco all’olandese. E’ conosciuto soprattutto per esser stato uno dei primi bomber nella storia del ‘Ciuccio’. Ma in origine era un centrocampista: un precursore di quel ruolo, capace di recuperare numerosi palloni e poi lanciarsi all’attacco. Vestì per la prima volta la casacca partenopea in Juventus-del 6 ottobre 1929, quando debuttava la Serie A. Forse non fu un caso, considerato che con i bianconeri aveva vinto il tricolore tre anni prima.Nella storia del.102 due gol in Serie A con il ‘Ciuccio’: un record durato anni e anni, infranto solo nel novembre 2021 da Dries Mertens. Detenne inoltre per quasi otto decenni il primato di reti realizzate in Serie A (scusate le ripetizioni, ma non va considerata la Divisione Nazionale), poi detronizzato nel 2011 da Edinson Cavani.