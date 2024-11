Terzotemponapoli.com - Altafini: “Il Napoli ha la possibilità di vincere lo Scudetto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Josè, ex attaccante die Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Per l’ex attaccante della squadra azzurra potrebbe dire la sua nella lotta. Tuttavia, in questa stagione, stanno emergendo delle realtà solo in parte inaspettate. Una di queste è la Fiorentina. Diverso il discorso dell’Atalanta che ormai è una realtà affermata, e non solo in campo nazionale. Di seguito quanto affermato daal quotidiano napoletano.: “? Ho visto la partita contro l’Inter e mi è piaciuta”Così l’oriundo brasiliano: “? Credo che la squadra sia buona. Ho visto la partita contro l’Inter e mi è piaciuta ma quest’anno sono venute fuori Fiorentina e Atalanta e le pretendenti sono tante. Sarà un’annata difficile ma ilha ladilo”.