Albania-Ucraina, le formazioni ufficiali: Asllani in campo

Ultima giornata nel girone B1 di Nations League. L’di Kristjanaffronta l’: girone equilibratissimo, si può passare dalla retrocessione alla promozione diretta.TITOLARE – All’AirStadium di Tirana va in scena il sesto match del girone B1 di Nations League tra l’e l’. Le chance per un passaggio del turno per l’sono ancora vive che è terza nel girone dietro la Georgia per la differenza reti. In un girone equilibratissimo, anche da primi si può retrocedere. Infatti l’di Kristjanha la grande occasione di passare prima e qualificarsi nella League A con una vittoria e allo stesso tempo un pareggio tra Repubblica Ceca e Georgia. Stesso discorso anche per l’adesso quarta e quindi retrocessa: con un’eventuale vittoria contro gli albanesi e nello stesso momento la Georgia perdesse contro la Repubblica Ceca ecco che i tasselli permetterebbero all’di passare come seconda.