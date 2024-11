Universalmovies.it - accordi @ DISACCORDI | I vincitori dell’edizione 2024

Si è conclusa lo scorso 17 novembre l’edizionedi@ DIS, il Festival Internazionale del Cortometraggio che si tiene a Napoli da oramai 21 edizioni.Il celebre festival cinematografico creato dall’Associazione Movies Event ha chiuso i battenti nella giornata del 17 novembre con l’assegnazione degli ambiti premi assegnati ai migliori cortometraggi in selezione. A portare a casa una splendida “doppietta” è stato Via delle Rose 36 di Kristian Xipolias che si è aggiudicato il premio della sezione nazionale ed anche il premio per la miglior regia. Gli altri premi della serata sono presenti all’interno del comunicato stampa ufficiale che vi proponiamo qui di seguito.@ DISI Film in Concorso@ DISKristian Xipolias con il suo cortometraggio Via delle Rose 36, si è aggiudicato il premio della sezione nazionale ed anche il premio per la miglior regia della ventunesima edizione di@ DIS– Festival internazionale del cortometraggio a Napoli.