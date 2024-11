Gaeta.it - Vueling rende omaggio al Barça Femminile con una livrea speciale sull’Airbus A320

Un Airbusdiporta sulla sua fusoliera unaunica dedicata alla squadradell'FC Barcellona. Lo slogan "Dream, Play, Fly" accompagna l'immagine delle calciatrici più rappresentative, come Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Caroline Graham-Hansen. Questa iniziativa non è solo un tributo alla squadra, ma riflette un messaggio di ispirazione per le giovani generazioni, raccontando la storia di atlete che, attraverso la determinazione, hanno raggiunto il loro sogno di giocare professionisticamente.Dettagli dellaLa nuovadell'Airbusnon è solo esteticamente accattivante: rappresenta un tributo profondo alle carriere delle giocatrici del. Le immagini esposte sull'aereo simboleggiano la loro infanzia e il sogno di diventare calciatrici, un percorso realizzato grazie all'impegno costante.