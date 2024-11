Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 19:45

DEL 18 NOVEMBREORE 19.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULAREPERMANGONO RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONESUDIN INTERNA PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZAANCORA CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINACON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA A PARTIRE DA TOR CERVARAALTRO INCIDENTE SULLA PRENESTINA è LA CAUSA DELLE CODE, NELLE DUE DIREZIONITRA COLLE MONFORTANI E COLLE DEL SOLECON RIPERCUSSIONI SU VIA BORGHESIANA E VIA PONTE DI NONA CODE A PARTIRE RIPSETTIVAMENTE DA VIA GROTTAGLIE E DA VIA MOSCAPER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINORICORDIAMO CHE è STATA RIAPERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE GIARDINETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-VITERBO LA CIRCONE è SOSPESA TRA CESANO E ANGUILLARA PER UN GUASTO ALLA LINEA,I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, CANCELNI O LIMITAZIONI DI PERCORSODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral