Ilrestodelcarlino.it - Un’allieva reggiana alla Nunziatella: "Che onore giurare per la Repubblica. Vorrei diventare medico militare"

C’è una studentessatra gli allievi della Scuolache l’altro ieri hanno giurato fedeltàItaliana in piazza Plebiscito, a Napoli. Si tratta di Alisia Inzerillo, 16 anni, nata a Palermo e residente a Cadelbosco.fino a quando – dopo il biennio all’Ariosto Spnzani, sezione biochimica – ha vinto il prestigioso concorso indetto della Scuola(che è riservato agli studenti dei licei classico e scientifico), ha salutato papà, mamma e sorella e si è trasferita armi e bagagli nell’istituto – fondato oltre due secoli fa – che ha sede a Napoli, Pizzofalcone. Alisia è una ragazza motivata. Sogna di, ed è raggiante per essere entrata "nella grande famiglia dell’Esercito", nonostante le sue giornate siano ienamente d’assorbite dall’attività di formazione in classe e in palestra, in un ambiente che richiede dedizione e disciplina.