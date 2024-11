Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, l’Unicef ricorda la tragedia dei bambini sotto le bombe russe: “Ogni settimana 16 minorenni morti o feriti”

Missili a lungo raggio, conquiste di villaggi, raid di droni, gli aiuti americani e quelli nordcoreani, Biden, Trump, Putin e Kim. In mezzo, ci sono i. La guerra insi avvia al terzo anno – l’invasione russa risale al 24 febbraio 2022 – e la situazione per i civili ucraini non migliora, anzi: Mosca preme sull’acceleratore colpendo le infrastrutture e le città, così da far trascorrere l’inverno nel peggiore dei modi alle regioni di Kiev.L’ultima notizia di cronaca è di poche ore fa, battuta da Reuters: duesono tra le dieci vittime nel bombardamento avvenuto a Sumy. I razzi hanno centrato un edificio residenziale. Le autorità comunali hanno segnalato che domenica sera, 55 persone, tra cui otto, sono rimaste ferite quando il missile russo ha colpito l’edificio di nove piani.