Tutù la tendenza dell’autunno 2024 dalle passerelle allo street style

Dopo la comparsa di rigidi corpetti completi di stecche, ingombranti gonne a crinolina e ballerine in raso dalla punta squadrata l’ennesimo livello del balletcore – questo il gergo modaiolo con cui si identifica l’insieme di trend a trasporre in passerella l’universo del balletto – pare essere ora stato raggiunto, e superato.Se, fino a ieri, l’unico e soloriconducibile all’immaginario della moda era quello celeberrimo portato a zonzo per le strade di New York da Sarah Jessica Parker nella sigla della nota serie-tv Sex and the City, al momento tutto starebbe per cambiare. Visualizza questo post su Instagram Più o meno in tempi recenti la danza classica ha fatto il suo esordio nei guardaroba, con al seguito lo sgomento generale: il primo accenno della corrente stilistica lo si era avuto con un atipico quanto rappresentativo modello di ballerine (le Miu Miu in raso di seta, spesso appaiate a spessi scaldamuscoli) a ricalcare – nastro e per segno – le classiche scarpette da bche noi tutti conosciamo, con tanto di estremità rigide e squadrate e lunghi lacci da annodare artisticamente attorno alla caviglia, da abbinare alle mise quotidiane.