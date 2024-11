.com - Tu Si Que Vales 2024: vince Matteo Fraziano, illusionista e artista di ombre cinesi

Tu Si Quela finale e viene premiato da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin CastrogiovanniTu Si Que, grande successo per la finalissima del talent del sabato sera di Canale 5. Are l’edizione è, giovane romano di 23 anni,di. Lo show chiude in bellezza con uno share del 24.71%, pari a 3 milioni 378 mila telespettatori (sul target 15-64 anni share del 27.2%).Tu Si Que– GiovanninoInevitabile la soddisfazione di Mediaset, della giuria composta da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (alla guida della giuria popolare) nonché dei conduttori Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.