Torna Belve Scamarcio e la scena di sesso con Bellucci | Un’esperienza faticosa e morbida ma dopo 7 ore a fingere un amplesso… – Il video

«È stato complicato rimanere passivo. Sette ore aun amplesso, a un certo punto uno poi. uno si stanca, siamo fatti di carne e ossa!». L’attore Riccardoracconta con queste parole la celebredi Manuale d’amore 2, filmata con Monica. Un dietro le quinte che il 45enne rivela a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione del programma. Non solo telecamere scottanti:ripercorre l’infanzia «dissipata» nella sua Puglia, la carriera non senza difficoltà e i contrasti con altri professionisti della tv e del cinema. Fino alla la storia d’amore con l’attrice Benedetta Porcaroli. Il programma andrà in onda su Rai2 in prima serata ogni martedì a partire da domani, 19 novembre.Ladi sette ore con MonicaAd aprire l’argomento ci pensa, come sempre, la conduttrice Francesca Fagnani.