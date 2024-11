Sport.periodicodaily.com - Svezia-Azerbaigian: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 1 di Lega C di Nations League 2024/2025. Contro gli azeri che dovranno evitare la retrocessione attraverso il playout, gli scandinavi vogliono la vittoria per festeggiare la promozione nella Lega B.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono in serie positiva da cinque partite, avendo ottenuto quattro vittorie e un pareggio, che valgono il primato in classifica con 13 punti e la promozione nella Lega B. Un risultato che è stato certificato con la vittoria nell’ultima uscita contro la Slovacchia.Gli azeri hanno avuto un percorso da incubo, con 4 sconfitte e un pareggio. Va da sè che la Nazionale di Fernando Santos non ha più nulla da chiedere, se non salvare almeno l’onore prima di cercare di evitare la retrocessione disputando il playout.