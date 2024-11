Snowboardcross, gli Azzurri in preparazione a Bergamo per Coppa Europa e Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

C’è anche la campionessa olimpica del 2018 e portabandiera a Pechino 2022 Michela Moioli nel gruppo azzurro, che svolgerà gli allenamenti di(a) per la prossimadi.Saranno due le giornate in programma (19 e 20 novembre) e gli atleti saranno seguiti dal tecnico Simone Maffioletti.Insieme alla Moioli, ci saranno Niccolò Colturi, Matteo Menconi e Lisa Francesia Boirai.La competizione disi svolgerà tra fine novembre ed inizio dicembre a Pitztal (Austria). Ladelinvece prenderà il via sulle nevi di casa di Cervinia (Aosta) tra il 13 ed il 14 dicembre.Foto fisi.org