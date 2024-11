Liberoquotidiano.it - Sinner, il colpo che annichilisce Fritz: "Dritto di proporzioni eiche", occhio al rallentatore | Video

"Undiepiche". Anche a Tennis Tv, account di X tra i più seguiti quando si parla di racchetta, impazziscono per Jannikriproponendo ildi uno dei suoi colpi più belli nella vittoria contro l'americano Tayloralle Nitto Atp Finals di Torino. Forse davvero era già tutto previsto, il 23enne altoatesino era dato da tutti come il favoritissimo per l'ultimo atto contro il californiano già sconfitto nettamente nella finale degli ultimi Us Open, poche settimane fa. Ma la verità è chesi è dovuto limitare a fare come tutti gli altri quelli che hanno incontrato l'azzurro in questo torneo di fine stagione che incorna il Maestro: ha fatto la sparring partner. Ha cercato di contrastare i suoi colpi devastanti opponendo potenza e cercando di mettere le palle più profonde possibile.