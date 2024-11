Gaeta.it - Sgomberati edifici abbandonati a Pescara: intervento della polizia locale contro il degrado urbano

Facebook WhatsAppTwitter A, l’amministrazione comunale ha avviato un’operazione di sgombero in una zona colpita dal. Glisituati tra via Tronto e via Trigno, un tempo in fase di costruzione, erano diventati rifugio per senzatetto e tossicodipendenti. La, coadiuvata da Ambiente eMultiservice, ha effettuato il blitz per ripristinare la sicurezza e il decoro nell’area.Le ragioni dietro l’Il provvedimento di sgombero, come dichiarato dall’assessore all’Edilizia popolare Alfredo Cremonese, è frutto di un sopralluogo nella zona e di incontri con i residenti e i commercianti locali, preoccupati per la situazione di. Negli ultimi tempi, l’area aveva visto un incremento significativo di occupanti abusivi che, ogni notte, si sistemavano all’interno degli, contribuendo all’accumulo di rifiuti e a problemi di sicurezza.