Se sono di sinistra? | la clamorosa risposta di Stefano De Martino ecco per chi vota

È di? La domanda è diretta aDe. Il conduttore di Affari Tuoi non ha dubbi a riguardo: "Se esistesse la, forse potrei rispondere sedi destra o di. La verità è che da quando voto, cioè da quando ho 18 anni, purtroppo ho dovutore il meno peggio senza mai sentirmi realmente rappresentato". Intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla propria carriera e sul proprio successo. Che l'avere un agente come Beppe Caschetto abbia aiutato? "Non so quanto abbia contato per me. So che abbiamo la stessa visione, cioè che è meglio non essere mai il personaggio del momento, perché tanto poi passa. Bisogna puntare a una carriera lunga, senza picchi particolari. E preferisco sia lui a rispondere, quando mi propongono delle cose, perché rispecchia molto il mio modo di fare".