Scambio Zirkzee-Osimhen, la reazione del Napoli all’offerta del Manchester

Il Mattino rivela i dettagli della proposta dei Red Devils sullo.IlUnited torna alla carica per Victor. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i Red Devils starebbero preparando un’offerta che include il cartellino di Joshuapiù un conguaglio economico di 30 milioni di euro.La clausola rescissoria del nigeriano, fissata a 75 milioni, potrebbe essere esercitata già a gennaio, ma finora solo il Galatasaray ha mostrato un reale interesse in tal senso. Lo United, invece, punta a una soluzione diversa, proponendo locon l’attaccante del Bologna, rivelazione di questo campionato ma “considerato un bidone in Premier”, scrive il quotidiano.Il, tuttavia, mantiene delle riserve sulla proposta: “Il club azzurro vuole solo cash”, sottolinea Il Mattino, nonostante il recente periodo positivo del suo numero 9 potrebbe influenzare le valutazioni.