Liberoquotidiano.it - Scalata al potere, cosa offre a Conte, Bonelli e Fratoianni: Bepe Sala, il gioco sporco per fare fuori la Schlein

Giuseppeha scritto un trattatello - pubblicato dal Corriere della Sera - per spiegarci come è arrivato alla conclusione che un ritorno al nucleare sarebbe inopportuno. E parliamo dello stessoche qualche tempo fa aveva detto a Barbara Berlusconi - ex vicepresidente del Milan - di non parlare dei progetti per San Siro perché non sufficientemente titolata a discutere del nuovo stadio. Ora, al di là dell'involontaria comicità del tutto, il punto non sono tanto le argomentazioni del sindaco di Milano, che sostiene che il suo no all'atomo non sia dettato da motivazioni ideologiche.ammette che il nucleare ci aiuterebbe a trovare l'autonomia energetica, ma sostiene che costerebbe troppo rispetto alle rinnovabili e richiederebbe tempi lunghi: «Non meno di 10 anni», per ogni centrale.