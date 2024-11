Gaeta.it - Roma: disabilità e trasporti, solo un terzo dei taxi aderisce al servizio dedicato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione deiper le persone concontinua a destare preoccupazione. Nonostante gli sforzi per ampliare il numero di avventori deldi Trasporto Individuale Disabili , le opzioni disponibili non sono aumentate in modo proporzionale. Attualmente,una parte deidella capitale ha scelto di aderire attivamente a questofondamentale, creando un evidente divario tra le necessità degli utenti e l’effettiva disponibilità dei mezzi di trasporto.Situazione attuale deldi trasporto per disabiliIn un contesto di circa 8.000operanti a, soltanto 1.500 hanno deciso di fornire ilSTID. Questa bassa adesione ha portato a un chiaro problema di accessibilità, poiché le persone connon hanno sempre la possibilità di contare su un trasporto adeguato.