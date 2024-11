Lanazione.it - Orientamento scolastico per l'economia in Valdichiana

Arezzo, 18 novembre 2024 – Martedì 19 novembre alle ore 16,30 presso la Sala Don Enrico Marini ex Oratorio Corpus Domini del Comune di Lucignano (Piazza San Francesco), un incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese promossa dal Gruppo Imprenditoridi Confindustria insieme a Provveditorato, Presidi e scuole La conclusione del triennio delle Medie è un importante momento di passaggio, fatto di incertezze, sia sulle reali vocazioni dei ragazzi che sulle opportunità formative e occupazionali in un contesto sociale ed economico in costante trasformazione. L’incontro propone alle famiglie degli studenti di seconda e terza media che si preparano a scegliere il percorso di studi delle superiori, un’opportunità di confronto e conoscenza con imprenditori, insegnanti ed esperti disulle tendenze dell’e il lavoro che cambia, per iniziare a costruire una scelta consapevole.