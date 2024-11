Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, l’intercettazione-confessione di uno degli indagati: “Io gli avevo fatto un’azione”

C’è un momento in cui, secondo la Dda di Salerno e i carabinieri del Ros di Roma, Romolo Ridosso si tradisce. E si autoaccusa senza accorgersene dell’del sindaco di Pollica Angelo. È il momento contenuto in un’intercettazione in carcere di un colloquio di Ridosso con la compagna dell’epoca, S. D. Risale all’8 settembre 2016. Il collaborante di camorra del clan di Scafati parla senza timore di essere ascoltato da estranei. Pare ammettere di aver avuto un ruolo importante nell’organizzazione del delitto.I Ros lo sintetizzano così nella maxi informativa trasmessa ai pm salernitani guidati da Giuseppe Borrelli: Ridosso dice alla signora che c’è stato un momento in cui lui era nelle grazie del gruppo criminale di Giuseppe Cipriano (unoaltri arrestati per l’) e Raffaele Maurelli.