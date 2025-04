Il sovranismo si sta trasformando in Fantozzi?

Fantozzi. Il ragioniere era destinato a diventare un personaggio di culto, vera e propria maschera tragicomica della società italiana. Ma a distanza di tutto questo tempo la creatura di Paolo Villaggio ha subito una strana trasmutazione (come giustamente notato da Progetto Razzia): da semplice sfigato a oggetto di nostalgia, da sfruttato in Megaditta a immagine di un paradisiaco posto fisso, da perdente a modello. In questa rincorsa Fantozziana all'Italia dell'altro ieri, con le sue miserie scambiate per virtù, ci si è buttato in pieno gran parte di quello che era il mondo sovranista.Una sinistra che è rimasta indietro? Il sovranismo boomer e FantozziIn un articolo di qualche anno fa avevamo tentato di inquadrare i cambiamenti (in peggio) nel campo sovranista distinguendo un nuovo tipo di sovranismo, quello boomer.

