Oasport.it - ATP Bucarest, Damir Dzumhur affronterà Cobolli in semifinale. Baez e Fucsovics avanzano

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sui quarti di finale dell’ATP250 di. Sulla terra rossa rumena, sono emersi i nomi dei quattro semifinalisti che domani si giocheranno l’accesso in finale. Tra questi c’è anche Flavio. Il romano ha sconfitto col punteggio di 7-6 (5) 6-4 l’austriaco Filip Misolic e si è meritato l’approdo al penultimo atto.Sulla sua strada ci sarà il bosniaco. Il n.65 del ranking ha beneficiato del ritiro dello spagnolo Pedro Martinez (n.47 ATP) sullo score di 6-1 2-0. L’iberico ha lamentato problemi all’altezza del ginocchio e deciso di fermarsi per non aggravare la propria situazione. Da capire se Martinez sarà in grado di recuperare in vista del torneo di Montecarlo.Nell’altra parte del tabellone sono arrivate le vittorie dell’argentino Sebastiane dell’ungherese Marton