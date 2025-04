Giubileo Tanzilli Gruppo FS ha realizzato opere complesse in tempi brevissimi

Gruppo FS è stato impegnato attivamente nei progetti legati al Giubileo in collaborazione con le istituzioni, per migliorare la mobilità ferroviaria e stradale di Roma, riqualificare spazi e agevolare gli spostamenti”. Con queste parole Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è intervenuto alla tavola rotonda “Sviluppo ed occupazione per la Capitale. Attraversiamo il futuro” all’interno del XX Congresso CISL “Il coraggio della partecipazione” organizzato a Roma.Attraverso le sue società operative, Anas, RFI e FS Sistemi Urbani, Il Gruppo FS, per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha progettato nuove opere e riqualificato, con interventi profondi, infrastrutture già esistenti che hanno portato e porteranno benefici alla città di Roma e alla sua cittadinanza. Unlimitednews.it - Giubileo, Tanzilli “Gruppo FS ha realizzato opere complesse in tempi brevissimi” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “IlFS è stato impegnato attivamente nei progetti legati alin collaborazione con le istituzioni, per migliorare la mobilità ferroviaria e stradale di Roma, riqualificare spazi e agevolare gli spostamenti”. Con queste parole Tommaso, presidente delFerrovie dello Stato Italiane, è intervenuto alla tavola rotonda “Sviluppo ed occupazione per la Capitale. Attraversiamo il futuro” all’interno del XX Congresso CISL “Il coraggio della partecipazione” organizzato a Roma.Attraverso le sue società operative, Anas, RFI e FS Sistemi Urbani, IlFS, per conto del Commissario Straordinario del Governo per il, Roberto Gualtieri, ha progettato nuovee riqualificato, con interventi profondi, infrastrutture già esistenti che hanno portato e porteranno benefici alla città di Roma e alla sua cittadinanza.

