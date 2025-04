Bombardieri Chiesto confronto con Palazzo Chigi con dazi a rischio 60 mila posti di lavoro

Chiesto di avviare un confronto alla presidenza del Consiglio, perché i rischi che derivano dai dazi non riguardano solo le imprese, ma anche i lavoratori, considerato che si possono perdere sino a 60.000 posti di lavoro". È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno organizzato a Napoli dalla Uil Polizia sul tema della sicurezza."Ci sono 400.000 lavoratori e lavoratrici in aziende che producono servizi e beni esportati soprattutto negli Stati Uniti d'America, per quasi 70 miliardi: in particolare il settore meccanico, con 11 miliardi e mezzo, quello della moda, con 5 miliardi e quello agroalimentare, con 7,8 miliardi. Se i dazi – ha precisato il leader della Uil – producono un ridimensionamento delle attività almeno del 10%, rischiamo decine di migliaia di posti di lavoro.

