Thesocialpost.it - Femminicidio Ilaria Sula, il reo confesso Mark Samson al gip: “Non ho premeditato il delitto, l’ho uccisa il 26 mattina”

“Non hoilladel 26 marzo, dopo che lei ha dormito da me.”. Così si è espressoAntonydurante l’interrogatorio per la convalida del fermo, cercando di chiarire le sue responsabilità nella tragica morte di, 22 anni.Secondo la sua versione, la giovane si sarebbe presentata la sera del 25 marzo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano della Capitale, per restituire alcuni abiti. Sempre stando al racconto del 23enne,avrebbe deciso di fermarsi a dormire per evitare di tornare a casa con i mezzi pubblici, dopo aver trascorso alcune ore con lui. I due avevano da poco interrotto una relazione complicata, fatta di momenti di riavvicinamento e rotture.Lo spostamento dell’orario del, come riferito da, escluderebbe un coinvolgimento diretto dei suoi genitori, ipotesi finora al vaglio degli inquirenti per un possibile ruolo nell’occultamento del cadavere.