Internews24.com - Parma Inter, nerazzurri senza sosta: al “Tardini” senza 72 ore di riposo previste dalla Fifa

di Redazione, i, dopo il pareggio nel derby, saranno costretti a scendere in campole 72 ore canoniche diconsigliateL’, dopo il pareggio nel derby, sarà costretta a giocare ale 72 ore canoniche diconsigliate. Carlo Ancelotti aveva già sollevato una polemica a riguardo quando dichiarò: “Non giocheremo mai più una partita con meno di 72 ore di. Se la Liga fisserà nuovamente una partita con meno di 72 ore di, il Real Madrid non si presenterà”, aveva sentenziato il tecnico del Real Madrid. Tuttavia, è anche vero che i calendari congestionati non mostrano pietà per le squadre che avanzano nelle varie competizioni, costringendo i club a gestire situazioni difficili. Se questa mancanza di 72 ore difosse accaduta a un’altra squadra rivale dell’, probabilmente ci sarebbero state controversie infuocate sui social media.