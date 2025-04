Alla manifestazione pacifista M5S anche un pezzo di Pd Schlein | Condividiamo con Conte l’idea di una difesa comune Ue

Leggi su Open.online

fine qualche “anima” del Partito democratico scenderà domani, 5 aprile, nella piazza del Movimento 5 stelle contro il Piano di riarmo europeo. E a dirlo non sono voci di corridoio, ma la segreteria del Elly, che ha sciolto le riserve dopo giorni di incertezze sulla partecipazione dei dem. «Domani il Partito democratico parteciperà con una delegazionepromossa dal Movimento 5 Stelle. Le nostre posizioni non sono le stesse su tutto – chiarisce la segretaria – mauna forte criticacorsa al riarmo dei 27 Stati europei e alle proposte di riarmo della Commissione einvece la prospettiva verso unaeuropea, che non deve sottrarre risorse al sociale ecoesione».«Governiamo insieme in molte Regioni»«Ci sono distanze – aggiunge – su altri punti importanti come il sostegno all’Ucraina, ma pure convergenza sulla necessità che l’Unione europea lavori e negozi per la pace sia per l’Ucraina che per il Medio Oriente».