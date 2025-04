Bologna | un altro incidente in tangenziale code fino a 5 chilometri

Bologna, 4 aprile 2025 – altro incidente, sempre in tangenziale direzione nord, all’altezza dell’uscita 4 bis dell’aeroporto Marconi. Dopo quello di stamattina che ha coinvolto una Fiat, qualche metro prima, ecco un tamponamento direzione Casalecchio tra due veicoli nella corsia di sorpasso. E anche sto giro lunghe code e traffico in tilt, con cinque chilometri di rallentamenti. Sul posto è intervenuta subito la Polizia Stradale con gli agenti che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona dell’incidente. Presente sul luogo del tamponamento, verificatosi poco prima delle 18, anche il 118 che ha portato un ferito lieve all’ospedale Maggiore. La Polizia Stradale ha poi gestito la viabilità, deviando le auto sulla prima corsia e in quella di emergenza, rilevando l’incidente e chiamando i soccorsi per far rimuovere i veicoli. Ilrestodelcarlino.it - Bologna: un altro incidente in tangenziale, code fino a 5 chilometri Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 4 aprile 2025 –, sempre indirezione nord, all’altezza dell’uscita 4 bis dell’aeroporto Marconi. Dopo quello di stamattina che ha coinvolto una Fiat, qualche metro prima, ecco un tamponamento direzione Casalecchio tra due veicoli nella corsia di sorpasso. E anche sto giro lunghee traffico in tilt, con cinquedi rallentamenti. Sul posto è intervenuta subito la Polizia Stradale con gli agenti che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona dell’. Presente sul luogo del tamponamento, verificatosi poco prima delle 18, anche il 118 che ha portato un ferito lieve all’ospedale Maggiore. La Polizia Stradale ha poi gestito la viabilità, deviando le auto sulla prima corsia e in quella di emergenza, rilevando l’e chiamando i soccorsi per far rimuovere i veicoli.

