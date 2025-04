Juventus verso la Roma Tudor allena le palle inattive | Koopmeiners a rischio?

Roma erano state sicuramente piene, tra campo, questione nuovo allenatore, infortunio di Dybala e chi più ne ha più ne metta, la notizia dell’addio al calcio di Hummels scuote ulteriormente l’ambiente, alla vigilia del momento più delicato della stagione. Manca poco infatti alla cruciale sfida alla Juventus, il primo degli 8 ostacoli che separano i giallorossi dall’obiettivo Champions League, in una bagarre destinata a dura fino a fine campionato. 4° posto importante anche per un Tudor che sa che molte delle chances di rimanere sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione passato da tale piazzamento.Proprio per questo il tecnico croato sa che all’Olimpico non sono ammessi passi falsi, e quest’oggi è tornato al lavoro con i suoi al Training Center. Sololaroma.it - Juventus verso la Roma, Tudor allena le palle inattive: Koopmeiners a rischio? Leggi su Sololaroma.it Se le ultime settimane per laerano state sicuramente piene, tra campo, questione nuovotore, infortunio di Dybala e chi più ne ha più ne metta, la notizia dell’addio al calcio di Hummels scuote ulteriormente l’ambiente, alla vigilia del momento più delicato della stagione. Manca poco infatti alla cruciale sfida alla, il primo degli 8 ostacoli che separano i giallorossi dall’obiettivo Champions League, in una bagarre destinata a dura fino a fine campionato. 4° posto importante anche per unche sa che molte delle chances di rimanere sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione passato da tale piazzamento.Proprio per questo il tecnico croato sa che all’Olimpico non sono ammessi passi falsi, e quest’oggi è tornato al lavoro con i suoi al Training Center.

