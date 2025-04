Dayitalianews.com - Bari, suora aggredita a martellate per rapina: arrestato l’autore

È statol’uomo accusato di aver aggredito brutalmente unalaica a, colpendola con un martello per derubarla. L’aggressione è avvenuta dopo che la donna aveva prelevato mille euro da un ufficio postale nel centro della città. Il 61enne, secondo le indagini, l’avrebbe seguita fino all’ingresso della comunità religiosa dove prestava servizio, per poi colpirla e strapparle la borsa contenente i contanti.Una violenza avvenuta lo scorso 5 marzoL’episodio risale al 5 marzo. La missionaria, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove le sono state diagnosticate numerose fratture e una prognosi di 30 giorni.L’arresto grazie alle telecamere di sorveglianzaDecisive per le indagini sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di identificare il responsabile.