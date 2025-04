Genova bar usato per spacciare cocaina dal bagno | 27enne arrestato in quale via si trova il locale

Genova chiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga. arrestato un 27enne albanese. Notizie.virgilio.it - Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale Leggi su Notizie.virgilio.it Un bar dichiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga.unalbanese.

Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale. Spaccio di cocaina tra i clienti di un bar a Quezzi, sospesa per una settimana la licenza al titolare. Giungla B&B: i lucchetti usati anche per spacciare droga. Imola, bar usato come base di spaccio: scatta la sospensione per trenta giorni. Mafia e droga, 22 arresti a Siracusa. Bar usato come deposito per lo spaccio: licenza sospesa per 5 giorni al Caffè del Porto. Ne parlano su altre fonti

Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale - Un bar di Genova chiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga. Arrestato un 27enne albanese. (virgilio.it)

Quezzi, spaccio nel bar usando il bagno come “magazzino”: sospesa la licenza - Genova. La questora di Genova ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza del gestore del bar Anna di via Finocchiara, sulle alture di Quezzi. Il provvedimento, spiegano dalla questura, ... (msn.com)

Ritrovo di spacciatori, chiuso un bar a Genova - Dietro al bancone del bar si nascondeva un'attività di spaccio ben avviata. Per questo motivo il questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di pubblica ... (primocanale.it)