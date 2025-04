FC 25 Solo ICON e HERO per il Team 1 della promo Immortali

È disponibile su FC 25 la promo Immortali con il Team 1 composto Solo da ICON e Eroi, alcuni con 3 PlayStyle. Alcune carte anche una versione "minore" denominata dalla community come "baby". Il Team 1 degli Immortali è disponibile dal 4 aprile su FC 25.

