Femminicidio Sara Campanella, parla la madre di Stefano Argentino: "Non riesco a spiegarmi cosa sia successo"

A pochi giorni dal tragico episodio che ha sconvolto Messina, ladi, il 27enne accusato dell’omicidio di, rompe il silenzio con parole colme di dolore. L’aggressione, avvenuta lunedì vicino all’università, ha lasciato sgomente due comunità.“non ha mai dato segni di cattiveria”, racconta la donna, visibilmente provata. “È sempre stato un bambino vivace ma tranquillo, un ragazzo sereno, buono. Chi lo conosce lo sa. Non mi spiegosia accaduto, sono addolorata. Sono due famiglie che stanno soffrendo”. Poi aggiunge con voce spezzata: “Anche io sto vivendo una tragedia, so che ha sbagliato”.L'audio diche respinge: «Lasciami in pace, smetti di seguirmi»#farwest pic.twitter.com/HYwwD9eVks— Salvo Sottile (@salvosottile) April 4, 2025 Laricorda anche di aver sentitore diattraverso il figlio.