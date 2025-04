Universalmovies.it - Tron: Ares | Domani il primo trailer, ecco un assaggio

Leggi su Universalmovies.it

Ildiè stato mostrato in occasione del panel Disney al CinemaCon, ma a quanto pare tale gioia arriverà anche per gli utenti in rete.Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi alla celebre convention di Las Vegas, con tanto di ospitata di Jared Leto e Jeff Bridges, ildiè oramai pronto ad essere mostrato al grande pubblico. Quest’oggi, infatti, la Disney ha anticipato il rilascio del(avverrà5 aprile) con un brevissimodella durata di 6 secondi.La terza iterazione cinematografica del famoso franchise cinematografico “” vedrà in qualche modo il ritorno di Jeff Bridges nei panni del programmatore Kevin Flynn, ma anche l’introduzione di un nuovo protagonista interpretato dal premio Oscar “Jared Leto”.