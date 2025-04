Panorama.it - Milan, niente Paratici: che caos nella scelta del direttore sportivo

La trattativa tra ile Fabioper il ruolo di direttodelle prossime stagioni si è arenata. Sembrava a un passo dalla formalizzazione, dopo numerosi colloqui e con un accordo lasciato intendere come fatto e solo da ratificare, e invece si riparte da zero. O quasi. Uno strappo consumato in nome della situazione dell’ex dirigente della Juventus che deve finire di scontare una squalifica sportiva (20 luglio prossimo), eredità della vicenda bilanci bianconeri, e che a metà aprile saprà se dovrà subire o no un processo per la stessa vicenda.Temi che hanno portato al passo indietro per l’impossibilità di trovare un punto di incontro, le famose clausole attraverso le quali ilvoleva cautelarsi erespingeva, forte dell’avvicinarsi della scadenza dello stop a ruoli operativi nel mondo del calcio.