Trump "risparmia" San Marino con dazi al 10 per cento.

I nuoviimposti dagli Stati Uniti potrebbero avere un impatto attenuato su Sanrispetto al resto d’Europa. Mentre l’Unione europea dovrà affrontare uno del 20 persulle esportazioni verso gli Usa, la piccola Repubblica del Titano beneficerà di un’aliquota dimezzata al 10 per, collocandosi tra i Paesi che verranno colpiti dalla fascia più bassa delle nuove tariffe.La tariffa bassa potrebbe essere un vantaggio, ma pesa l’interdipendenza con il mercato europeoIl volume di esportazioni di Sanverso gli Stati Uniti rimane comunque marginale rispetto al totale: nel 2024, le vendite dirette hanno raggiunto i 54 milioni di euro, cifra che comprende anche servizi non soggetti a. L’economia sanmarinese resta infatti fortemente legata al mercato europeo. Tuttavia, la minore imposizione tariffaria americana potrebbe rappresentare un’opportunità per le aziende italiane e internazionali.