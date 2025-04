Roma Juve | Nico Gonzalez o Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra c’è un giocatore in vantaggio Ultime

Roma Juve: chi gioca tra Nico Gonzalez e Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, ecco chi è in vantaggio. Ultime

Due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stadio Olimpico, la Vecchia Signora di Igor Tudor sfiderà la squadra di Claudio Ranieri in un incontro fondamentale per la corsa alla prossima Champions League.

Dando un occhio alle probabili formazioni del match, un Ballottaggio per Tudor è rappresentato dalla fascia destra. Chi giocherà tra Nico Gonzalez e Weah? In vantaggio al momento è il calciatore argentino ex Fiorentina.

