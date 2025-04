LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6 4-6 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | un break per set azzurro già in campo domani a Montecarlo!

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo positivo di Mattia Bellucci, che ritroveremo già domani in campo sulla terra di Montecarlo. Un saluto sportivo!18:57 Attendiamo quindi il sorteggio del tabellone cadetto di Montecarlo per capire chi affronterà domani Bellucci nel Principato. Chiaramente cambiano le condizioni di gioco e facile non sarà adattarsi, Berrettini 2024 docet.18:56 Il bel torneo del bustese si conclude qui, ha vinto due partite ottime e ha scalato posizioni nel primo torneo sulla superficie meno favorevole. Sono sei gli ace dell’azzurro contro i 5 dell’olandese, che ha ottenuto il 77% di punti con la prima e il 67% con la seconda, quest’ultimo numero che ha fatto la differenza. Bellucci infatti ha vinto solo 9 punti su 25, di cui zero dei primi 5 punti con la seconda. Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6, 4-6, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: un break per set, azzurro già in campo domani a Montecarlo! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae il torneo positivo di Mattia, che ritroveremo giàinsulla terra di. Un saluto sportivo!18:57 Attendiamo quindi il sorteggio del tabellone cadetto diper capire chi affronterànel Principato. Chiaramente cambiano le condizioni di gioco e facile non sarà adattarsi, Berrettini 2024 docet.18:56 Il bel torneo del bustese si conclude qui, ha vinto due partite ottime e ha scalato posizioni nel primo torneo sulla superficie meno favorevole. Sono sei gli ace dell’contro i 5 dell’olandese, che ha ottenuto il 77% di punti con la prima e il 67% con la seconda, quest’ultimo numero che ha fatto la differenza.infatti ha vinto solo 9 punti su 25, di cui zero dei primi 5 punti con la seconda.

