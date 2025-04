Autentico originale o sentimentale? La ricetta del rapper di successo secondo Geolier Fabri Fibra e Rose Villain – L’intervista

Leggi su Open.online

«Per sfondare devi essere», dicepunta invece sul duro lavoro, specie se sei donna in un ambiente ancora assai misogino («Devi esseree convincere chi ti sta intorno che stai facendo una cosa normalissima»). Punta invece sulla cazzimma e sul sentimentalismo estremo: «Mi colpiscono quelli con tanta rabbia o dove c’è qualcosa di molto profondo»). Hanno le idee chiare i tre giudici di Nuova Scena, il talent dedicato al rap firmato Netflix, giunto quest’anno alla seconda edizione. Nelle prime quattro puntate di questa nuova stagione, già disponibili sulla piattaforma, i tre giudici sono andati in giro per l’Italia per rintracciare talenti da portare a Milano con loro, per valutarli su un palco, da vicino. Poi chi supererà la fase audition avrà l’occasione di sgomitare tra battle di freestyle, videoclip e featuring con alcuni personaggi particolarmente importanti della scena italiana (quest’anno Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz), per aggiudicarsi il montepremi da 100mila euro ma, soprattutto, un po’ di visibilità e con lei la possibilità di presentarsi al largo pubblico mainstream.