Kessiè torna in Serie A che colpo | Milan tradito

tornare in Serie A al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al AhliIn una stagione tutt’altro che soddisfacente per il Milan, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli.Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito – Tvplay.it (Foto LaPresse)Di quel Milan sono rimasti Maignan, Gabbia, Hernandez, Florenzi e Leao. Fino allo scorso febbraio c’era anche Bennacer, uno dei tre componenti di una linea di centrocampo di grande affidabilità che annoverava anche Sandro Tonali e Franck Kessié. Quest’ultimo ha lasciato il Milan in scadenza di contratto nel 2022, congedandosi dai tifosi rossoneri con lo splendido gol nella vittoria con il Sassuolo per 3-0, decisiva per la conquista del 19° Scudetto. Tvplay.it - Kessiè torna in Serie A, che colpo: Milan tradito Leggi su Tvplay.it Franck Kessié puòre inA al termine dell’esperienza in Saudi League con l’Al AhliIn una stagione tutt’altro che soddisfacente per il, inevitabili sono stati i paragoni con le formazioni del recente passato rossonero. Si è discusso, in particolare, se l’attuale organico a disposizione di Conceicao sia superiore o meno quello che vinse lo Scudetto con Pioli.inA, che– Tvplay.it (Foto LaPresse)Di quelsono rimasti Maignan, Gabbia, Hernandez, Florenzi e Leao. Fino allo scorso febbraio c’era anche Bennacer, uno dei tre componenti di una linea di centrocampo di grande affidabilità che annoverava anche Sandro Tonali e Franck Kessié. Quest’ultimo ha lasciato ilin scadenza di contratto nel 2022, congedandosi dai tifosi rossoneri con lo splendido gol nella vittoria con il Sassuolo per 3-0, decisiva per la conquista del 19° Scudetto.

Idea Kessié in Serie A, l’affare si chiude in estate - Franck Kessie torna in Serie A: ecco chi vuole il centrocampista ivoriano Franck Kessie torna in Serie A: ecco chi vuole il centrocampista ivoriano (LaPresse) – MilanLive.it Chissà, dunque ... (milanlive.it)

Milan-Udinese, le scelte di Pioli: torna Kessie, incertezza trequarti - Vigilia di campionato per il Milan di mister Stefano Pioli, i rossoneri domani ospiteranno l'Udinese nella 27ª giornata della Serie A 2021/22 ... Accanto a Tonali torna titolare Kessie, poi tridente ... (fantacalcio.it)

Milan: mancato rinnovo Kessie, il problema è "diplomatico" - Frank Kessie sembra destinato a lasciare il Milan al termine del campionato. Il centrocampista ivoriano, infatti, sembrerebbe ormai vicinissimo all'addio a zero come accaduto con Donnarumma e ... (fantacalcio.it)