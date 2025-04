Sempio e il mistero dell’indagine fantasma la Procura smentisce | Mai aperto alcun fascicolo per altro reato

Procura di Pavia smentisce le notizie sull’esistenza di un fascicolo aperto in passato in cui Andrea Sempio sarebbe stato indagato per un reato diverso da quello di omicidio. La notizia, inizialmente riportata dal quotidiano Il Tempo, faceva riferimento a un’altra indagine aperta prima di quella del 2023 che ha condotto poi a quella del 2025 che vede Sempio sotto accusa per omicidio in concorso nel delitto di Chiara Poggi. La smentita arriva da fonti vicine alle indagini. Le nuove indagini sul caso di Garlasco sono ripartite nel 2023, dopo il deposito delle consulenze della difesa di Alberto Stasi, tra cui quella ormai nota sul Dna, e con un fascicolo a modello 44 e dunque senza indagati. Poi, Sempio è stato iscritto per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi dopo che il giudice, a fine gennaio scorso, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini, a seguito di un provvedimento della Cassazione a cui aveva fatto ricorso la Procura. Ilgiorno.it - Sempio e il mistero dell’indagine “fantasma”, la Procura smentisce: “Mai aperto alcun fascicolo per altro reato” Leggi su Ilgiorno.it Pavia – Ladi Paviale notizie sull’esistenza di unin passato in cui Andreasarebbe stato indagato per undiverso da quello di omicidio. La notizia, inizialmente riportata dal quotidiano Il Tempo, faceva riferimento a un’altra indagine aperta prima di quella del 2023 che ha condotto poi a quella del 2025 che vedesotto accusa per omicidio in concorso nel delitto di Chiara Poggi. La smentita arriva da fonti vicine alle indagini. Le nuove indagini sul caso di Garlasco sono ripartite nel 2023, dopo il deposito delle consulenze della difesa di Alberto Stasi, tra cui quella ormai nota sul Dna, e con una modello 44 e dunque senza indagati. Poi,è stato iscritto per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi dopo che il giudice, a fine gennaio scorso, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini, a seguito di un provvedimento della Cassazione a cui aveva fatto ricorso la

Sempio e il mistero dell’indagine “fantasma”, la Procura smentisce: “Mai aperto alcun fascicolo per altro reato” - Nessun altro dossier è stato aperto in passato sull’uomo indagato oggi per omicidio in concorso nel delitto di Chiara Poggi. A parte quello del 2016 che fu archiviato nel 2017 ... (ilgiorno.it)

Delitto Chiara Poggi, il mistero dell’indagine su Andrea Sempio aperta già un anno e mezzo fa - Un fascicolo secretato, la spazzatura sequestrata anche a casa Poggi nel 2023, l’ipotesi (difensiva) di un killer sconosciuto: il caso continua a far discutere ... (milano.repubblica.it)

Andrea Sempio sconvolto dalle conseguenze dell'indagine Garlasco sulla famiglia Poggi - Andrea Sempio è "sconvolto, non tanto per sé stesso, perché dice che lui questa cosa comunque può affrontarla, può difendersi perché non ha fatto nulla, ma ciò che lo terrorizza di più e ... (quotidiano.net)