Napoli sempre più britannico | Manna studia un colpo ad effetto

Almeno 150 milioni di euro in investimenti, che possono diventare anche 200. De Laurentiis è pronto ad aprire i cordoni della borsa ed accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte in vista del prossimo mercato estivo. D'altronde il patron qualcosa da farsi perdonare ce l'ha eccome. Il riferimento non può non andare a quanto accaduto la scorsa sessione invernale, con la cessione dolorosa di Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni ed il mancato arrivo di un sostituto adeguato.Al posto del georgiano è infatti arrivato Okafor nell'ultimo giorno di mercato, una soluzione per tamponare l'uscita del 77 solo dal punto di vista numerico.