F1 GP Giappone | McLaren domina le prove libere a Suzuka tanti incidenti nelle FP2

Suzuka sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone, terza tappa del calendario 2025 di F1. Le prove libere 1 hanno avuto inizio alle 04:30 italiane, con le vetture che sono rimaste in pista per un’ora concentrandosi sulla simulazione di qualifica. Al termine della sessione, il miglior tempo risultava essere quello di Lando Norris, con un crono di 1:28.549. Seconda posizione per George Russell, mentre le due Ferrari concludono terzo e quarto. Charles Leclerc finisce a quattro decimi dalla cima, mentre Lewis Hamilton segue a poca distanza. Nonostante il tempo positivo, entrambi i piloti della Rossa hanno lamentato un sottosterzo poco gradevole. L’eroe di casa e l’uomo del momento, Yuki Tsunoda, ha concluso le FP1 in sesta posizione, alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen per circa un decimo. Leggi su Sportface.it sono andate in scena le prime due sessioni didel Gran Premio del, terza tappa del calendario 2025 di F1. Le1 hanno avuto inizio alle 04:30 italiane, con le vetture che sono rimaste in pista per un’ora concentrandosi sulla simulazione di qualifica. Al termine della sessione, il miglior tempo risultava essere quello di Lando Norris, con un crono di 1:28.549. Seconda posizione per George Russell, mentre le due Ferrari concludono terzo e quarto. Charles Leclerc finisce a quattro decimi dalla cima, mentre Lewis Hamilton segue a poca distanza. Nonostante il tempo positivo, entrambi i piloti della Rossa hanno lamentato un sottosterzo poco gradevole. L’eroe di casa e l’uomo del momento, Yuki Tsunoda, ha concluso le FP1 in sesta posizione, alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen per circa un decimo.

