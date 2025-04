Rompipallone.it - Niente Milan o Juve: il colpo Lucca si chiude per 40 milioni

Leggi su Rompipallone.it

L’oggetto del desiderio per il calciomercato in merito al ruolo da punta centrale nel 2025/2026 in Serie A, porta a Lorenzo. Il bomber dell’Udinese è dietro soltanto a Retegui e Kean nelle scelte di Luciano Spalletti che, in vista del Mondiale 2026 e per la Nazionale può contare su affidabili centravanti che stanno ben figurando in Serie A tant’è che, nella stagione che anticiperà il Mondiale e nel quale si spera possa finalmente esserci l’Italia dopo dodici anni dall’ultima volta, potrebbe vedersi Lorenzoin una big d’Italia o d’Europa come nuovo attaccante titolare.Dopo il passato all’Ajax nella sua prima ed unica esperienza all’estero,non viene escluso tra le opzioni per un top club in Europa. Oggi è stato svelato dove, per 40 milioni, potrebbe giocare Lorenzonel 2026.