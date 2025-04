Dazi Trump borse mondiali in picchiata | Milano come l’11 Settembre Bankitalia taglia la crescita allo 06%

Thesocialpost.it - Dazi Trump, borse mondiali in picchiata: “Milano come l’11 Settembre”. Bankitalia taglia la crescita allo 0,6%

A poche ore dall’annuncio deireciproci di Donald, tocca alla Banca d’Italia fare i primi conti ufficiali sul loro impatto. Gli economisti di Via Nazionale lo stimano in mezzo punto di prodotto interno nell’arco di tre anni, cosa che li porta are le stime di crescita per il nostro Paese: quest’anno quindi il Pil dovrebbe aumentare dello 0,6%. Iimposti da Donaldsulle merci provenienti dal resto del mondo continuano a pesare sui mercati, che subiscono il secondo giorno consecutivo di forti perdite. La giornata inizia con il passo falso delleasiatiche, che registrano cali significativi, e la situazione peggiora nel corso delle ore. L’Europa affonda, con Piazza Affari incapace di fermare la discesa, arrivando a un crollo di oltre il 7%. In risposta, la Cina annuncia ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e alza le tariffe per allinearsi a quelle statunitensi.