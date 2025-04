Liv Morgan parla del suo sogno per WrestleMania | Io e Dominik contro CM Punk e AJ Lee…sarebbe fantastico

Morgan e Dominik Mysterio sono diventati inseparabili da quando Mysterio ha tradito Rhea Ripley a SummerSlam lo scorso anno. Liv e Dominik hanno già lottato insieme in passato, e ora sembra che Liv stia puntando a un grande match contro AJ Lee e CM Punk a WrestleMania. parlando con Khel Now TV, a Liv Morgan è stato chiesto del suo match da sogno per WrestleMania. La campionessa di coppia femminile della WWE ha rivelato che vorrebbe fare squadra con Dominik Mysterio e affrontare CM Punk e AJ Lee a WrestleMania un giorno: “Io e Dominik contro CM Punk e AJ Lee. sarebbe pazzesco, giusto? Lo so, sarebbe fantastico.”La risposta di Morgan ha subito entusiasmato i fan. Un match di coppia mista con queste quattro stelle potrebbe essere un evento importante. Porterebbe nostalgia, alte aspettative e rivalità personali, rendendolo un match imperdibile se la WWE decidesse di farlo. Zonawrestling.net - Liv Morgan parla del suo sogno per WrestleMania: “Io e Dominik contro CM Punk e AJ Lee…sarebbe fantastico” Leggi su Zonawrestling.net LivMysterio sono diventati inseparabili da quando Mysterio ha tradito Rhea Ripley a SummerSlam lo scorso anno. Liv ehanno già lottato insieme in passato, e ora sembra che Liv stia puntando a un grande matchAJ Lee e CMndo con Khel Now TV, a Livè stato chiesto del suo match daper. La campionessa di coppia femminile della WWE ha rivelato che vorrebbe fare squadra conMysterio e affrontare CMe AJ Lee aun giorno: “Io eCMe AJ Lee. sarebbe pazzesco, giusto? Lo so, sarebbe.”La risposta diha subito entusiasmato i fan. Un match di coppia mista con queste quattro stelle potrebbe essere un evento importante. Porterebbe nostalgia, alte aspettative e rivalità personali, rendendolo un match imperdibile se la WWE decidesse di farlo.

WWE: Raquel Rodriguez parla di un eventuale split con Liv Morgan - Raquel Rodriguez si è unita a Liv Morgan da quando è tornata al PLE Bad Blood l'anno scorso. Attualmente le due sono le WWE Women's Tag Team Champions, ma molti fan si sono chiesti se alla fine si sep ... (zonawrestling.net)

WWE: Liv Morgan mostra le brutte cicatrici rimediati in un Live Event (FOTO) - Liv ha approfittato della didascalia per esprimere il suo odio per Rhea Ripley, che le ha procurato quelle ferite in uno Street Fight Match, vinto da The Eradicator. A giudicare dalle condizioni di ... (spaziowrestling.it)

Avete sentito cosa ha detto Morgan su Sgarbi? Le sue parole sono drammatiche (non mancano le accuse) - Morgan ha parlato lungamente di Vittorio Sgarbi, usando parole fortissime, al limite del drammatico. Poi ha lanciato una pesante accusa. (donnapop.it)