Anticipazionitv.it - Amici 24 Serale, spoiler terza puntata: spunta il nome dell’eliminato

Giovedì 3 Aprile 2025 vi abbiamo fornito puntuali le anticipazioni di24, registrate in studio ma ancora top secret fino alla messa in onda di sabato. Le dinamiche delsi fanno sempre più complesse e la tensione sale, soprattutto per due allievi finiti al ballottaggio finale: Luk3 e TrigNO. Entrambi si sono esibiti nel corso della, ma uno di loro potrebbe già aver lasciato il talent. Secondo indiscrezioni riportate da Lollo Magazine, ilsarebbe proprio quello del giovane cantante Luk3, ma ci sono voci che parlano di un rinvio della decisione., chi è finito al ballottaggio: esibizioni e primi verdettiLa serata si è aperta con la consueta suddivisione in manche. Al termine della prima, sono andati al ballottaggio Nicolò, TrigNO e Francesca.