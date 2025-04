Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: apre Severini in appena 20”, Azzurre scese bene in campo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Ci prova ancora una volta Andeon in anticipo ma il tentativo finisce largo.3? Ottima la pressione dell’11 di Soncin che sta mettendo tanta energia in.2? Esce Laura Giuliani sui piedi di Andeon per fermare l’attacco in contropiede della.2? Che inserimento di Beccari che trova una splendidacheil piattone di destro e porta subito in vantaggio le!! Sono bastati20”!!1? GOOOOOOLLLLLLLAAAAAA!!!18:57 Tutto è pronto per questa trasferta scandinava.18:55 Tempo di inni nazionali.18:53 Seconda presenza da titolare per Cambiaghi invece. Miglior marcatrice dell’era Soncin, Michela da tante garanzie.18:52 Chi finirà al 3° posto al termine dei gironi sarà condannato a giocare i playoff per non retrocedere, sorte che invece toccheràmente alla ultima classificata.