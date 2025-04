It.insideover.com - Israele, una strada per annientare la speranza di uno Stato Palestinese

Una lama d’asfalto che solca la terra per dividerla. Unache separa, invece di favorire l’incontro. Un’infrastruttura che promette sviluppo, ma colpisce al cuore della Cisgiordania.la definisce “del Tessuto della Vita”, un’espressione che suscita un senso di ironia amara, evocando titoli di opere distopiche. In realtà, questa infrastruttura, lontana dal favorire la coesione sociale, si configura come un elemento di frammentazione. Con un investimento di 335 milioni di shekel, il Governo israeliano ha dato il via libera alla costruzione di questa arteria che collegherà Elazariya e A-Za’im, spianando la– è proprio il caso di dirlo – all’annessione di Ma’ale Adumim e alla realizzazione del famigerato piano E1. Il piano, da tempo al centro di polemiche, prevede la costruzione di migliaia di unità abitative in un’area strategicamente cruciale della Cisgiordania.